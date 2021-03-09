Atık malzemeler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor

İzmit Belediyesi, atık malzemeleri değerlendirerek sokak hayvanları için sıcak bir yuvaya dönüştürüyor.

Kocaeli’nin İzmit Belediyesinde sıfır atık projesi kapsamında 3 müdürlük bir araya geldi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün geri dönüşüm çalışmaları kapsamında toplanan eski araç lastikleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi evi haline getiriliyor. Sokak hayvanlarını kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise sıcaktan koruyacak olan kedi evleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli noktalarına dağıtılacak. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan lastikler çevre kirliliği olmaktan çıkarak, kediler için yuva haline geliyor. Rengârenk boyanan lastiklere ayrıca atık malzemelerden yapılan mama ve su aparatı yerleştiriliyor.

Hiçbir masraf yapılmadan dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak yuva yapan ekipler, atık varilleri de köpek evi haline getiriyor.

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