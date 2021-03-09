Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu

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Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında durup otomobilden inen Ziya Birkan Köprülü (19), arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ziya Birkan Köprülü otomobilin lastiği patlayınca aracı yol kenarına park etti. Aracından inen Köprülü´ye arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazayı görenler 112 Acil servisi aradı. Ağır yaralanan Köprülü sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Köprülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köprülü'nün cenazesi bugün Derince Çınarlı Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2021-03-09 23:09:04



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