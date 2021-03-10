Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25.hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 5296 mağlup oldu. Fenerbahçe bu sonuçla liderliğini korudu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Halil Bademir xx, Sami Özel xx, Cemil Uygül xx

İzmit Belediyespor: İpek Garip xx 7, Miray Şahin x, Gülşah Duman xx 10, Elif Emirtekin x, Erica Wheeler xxx 17, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x 4, Milica Jovanovic xxx 12, Defne Melissa Paylar x 2, Zülal Özdemir

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Fenerbahçe Öznur Kablo: Satou Sabally xxx 20, Kia Niema Vaughn x, Olcay Çakır Turgut xx 9, Jasmine Loretta Thomas xx 5, Merve Arı x 2, Sevgi Uzun xxx 13, Banu Şimşek x 2, Tuğçe Canıtez xx 8, Cecilia Zandalasini xxx 24, Duygu Özen x, Kiah İrene Stokes xxx 13

Başantrenör: Victor Antonia Lapena Tortosa



1. Periyot: 1320 ( Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

Devre: 2350 ( Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

3. Periyot: 3278 ( Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)



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