Belediyede 10 kişi korona virüse yakalandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünde rahatsızlanan 10 personelin yapılan test sonucu korona virüse yakalandıkları belirlendi.

İzmit Belediyesi İmar Müdürü Çetin Düzgün ve İmar Müdürlüğü Ruhsat Biriminde görevli 9 görevli personelin geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanmaları sonrasında yaptırdıkları Covid19 testleri pozitif çıktı. Yaşanan olayın ardından İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi dahil olmak üzere tüm belediye binası dezenfekte edilerek, önlemler alındı. Vakaların görülmesi sonrasında İmar Müdürlüğünün bir süre kapalı kalacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.