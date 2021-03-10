200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti İnternet alışverişinde dolandırılınca kurduğu planla dolandırıcılığı kayda aldı 400 TL'lik siparişlere önce kullanılmış hırka, daha sonra da bezden ayakkabı gönderdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti İnternet alışverişinde dolandırılınca kurduğu planla dolandırıcılığı kayda aldı 400 TL'lik siparişlere önce kullanılmış hırka, daha sonra da bezden ayakkabı gönderdiler

İHA

200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti İnternet alışverişinde dolandırılınca kurduğu planla dolandırıcılığı kayda aldı 400 TL'lik siparişlere önce kullanılmış hırka, daha sonra da bezden ayakkabı gönderdiler

Kocaeli'de sosyal medyadan 200 TL değerinde mont sipariş eden kardeşine kullanılmış bir hırka gönderilen genç kız, sayfaya ulaşamayınca dolandırıcılığı arkadaşlarıyla kurduğu planla ifşa etti. Aynı sayfadan kapıda ödeme yöntemiyle 200 TL değerinde ayakkabı sipariş veren iki arkadaş, gelen kargo paketinden 20 TL'lik bez ayakkabı çıkma anlarını ise kayda aldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Esra Şengüler'in (21) lise öğrencisi kardeşi Aleyna Şengüler(16), yaklaşık 1 ay önce İnstagram sayfasından 200 TL değerinde mont sipariş verdi. Kendi harçlıklarını biriktirerek beğendiği ürünü almak isteyen Şengüler'e mont yerine, iki adet kullanılmış hırka gönderildi. Kardeşinin büyük üzüntü yaşadığını gören Esra Şengüler ise durumu ilk olarak tüketici haklarına bildirdi. Gönderilen ürününün içerisinden fatura çıkmaması sebebiyle tüketici haklarından çare bulamayan Şengüler, daha sonra kaymakamlığa başvurdu. Hem mağduriyet yaşayıp, hem de sayfaya ulaşamayan Esra Şengüler, durumu iş arkadaşı Esma Nur İpek'e (21) aynı sayfadan kapıda ödeme yöntemiyle 200 TL değerinde bir spor ayakkabı siparişi verdirtti. Sipariş sonrasında İpek'e de 200 TL'lik ayakkabı yerine, değeri 20 TL olan bezden bir ayakkabı gönderildi. İki arkadaş, kargo paketinden bezden ayakkabı çıktığı anları ise kayda alarak dolandırıcılığı ifşa etti.

"Çok şaşırdık"
Olayın yaklaşık 1 ay önce yaşandığını anlatan Esra Şengüler, verilen mont siparişinin uzunca bir süre taraflarına ulaşmadığını, kardeşinin de sayfaya sürekli mesaj attığını söyledi. Sayfa yetkililerinin kendilerine, 'kargonuz geldi fakat adres yanlışlığı sebebiyle kargo geri gönderildi' dediğini anlatan Şengüler, "Kardeşim inatla sayfaya mesaj atmaya devam etti ve kargoyu gönderdiler. Kargonun geldiği gün kız kardeşim evde değildi. Annem kargoyu teslim almış, alırken de fark etmiş. Kargonun içinde mont varmış gibi değilmiş. Annem kargoyu açınca içinden kullanılmış defolu iki tane hırka çıkmış. Monta 200 TL ödemiştik. Kız kardeşim öğrenci, kendi biriktirdiği harçlıklarla o montu almıştı. Bu ürün gelince baya şaşırdık. Sonuçta biz sürekli internetten alışveriş yapıyorduk. Hiçbir zaman başımıza böyle bir şey gelmedi. Sayfanın sitesinde faturalı ürün yazıyordu ama bize gelen üründe maalesef fatura yoktu" dedi.

"Bizi engellediler"
Tüketici haklarına, ardından da kaymakamlığa ulaştığını dile getiren Şengüler, "Tüketici hakları bize, ürünün faturası olmadığı için kaymakamlığa gitmemizi söylediler. Kargo fişlerini de alarak kaymakamlığa gittik onlar da, ‘Fatura olmayınca bir şey yapamayız, bildiğiniz kandırılmışsınız’ denildi. Sayfaya sürekli mesaj attık ve bizi engellediler. Aynı zamanda sayfanın sürekli ismi değişiyor. Onlar cevap vermeyince arkadaşıma, 'sen ürün alacakmışsınız gibi sayfaya yaz, bakalım sana cevap verecekler mi?' dedim. Arkadaşımda sayfaya yazınca ona geri dönüş yaptılar. O da 200 TL değerinde ayakkabı siparişi verdi, kargonun içinden 20 TL değerinde bezden bir ayakkabı çıktı. Kendim için değil, kız kardeşim için üzüldüm. Elimizden bir şey gelmiyor. Bundan sonra herhalde hiçbir internet sitesine güvenmeyeceğiz. Mağdur durumdayız bu herkesin başına gelebilir, ki zaten başkalarının da başına da gelmiş" diye konuştu.

"Bana giyilmeyecek bir ayakkabı gönderdiler"
Arkadaşı Esra Şengüler’in talebiyle sayfaya mesaj atarak, kapıda ödeme tercihi ile ayakkabı siparişi veren Esma Nur İpek, "Ben sipariş verdim. Birkaç gün sonra kargo şirketinden bana ürünün kargoya verildiğine dair mesaj geldi. Bizde beklemeye başladık. Amacımız, kargoyu alıp geri vermemekti. Kargo personeli kendisine bu durumun sıkıntı olacağını söyleyince bizde kargoyu açmak istedik. Durumu kargo personeline de anlattık. Kargoyu göremezsek, parayı veremeyeceğimizi söyledik. 200 TL’lik ayakkabı siparişi vermiştim, hiç giyilmeyecek bir ayakkabı gönderildi. Bizde o anları kayda aldık, sonra kargocunun zor durumda kalmaması için ürünü geri gönderdik. Umduğumuz gibi de oldu, şaşırmadık" şeklinde konuştu.

"Nasıl kandı anlamıyorum"
Daha önce böyle bir olay yaşamadığının altını çizen İpek, "Zaten sayfada çok eksik vardı. Numara yoktu, beğeniler çok azdı. Arkadaşımın kardeşi nasıl kandı anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini gözleri morarıncaya kadar dövüp aç bırakan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini gözleri morarıncaya kadar dövüp aç bırakan koca ...
Evini üretimhaneye çeviren ev hanımı belediye başkanını ağırladı
YEREL HABERLER Evini üretimhaneye çeviren ev hanımı belediye ...
Belediyede 10 kişi korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Belediyede 10 kişi korona virüse yakalandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor:52 - Fenerbahçe Öznur Kablo:96
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor:52 ...
Kocaeli’de kan donduran olay Darp ettiği eşini iki gün boyunca aç ve susuz bırakan şahıs tutuklandı Darp edilen kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüsü büyük tepki gördü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır”
YEREL HABERLER Kocaeli’de kan donduran olay Darp ettiği eşini iki ...
Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu
D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER D-100’de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Ağılda çıkan yangın küçükbaş hayvanları telef etti
YEREL HABERLER Ağılda çıkan yangın küçükbaş hayvanları telef etti
Atık malzemeler sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor
YEREL HABERLER Atık malzemeler sokak hayvanları için yuvaya ...
İhtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz gelinlik
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz gelinlik
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı
YEREL HABERLER Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı
Darıca Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici ...
Atık getiren çocuklara Ödül Market'ten hediye
YEREL HABERLER Atık getiren çocuklara Ödül Market'ten hediye
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici ...
Uykusuz kaldığı için öldürmüş
YEREL HABERLER Uykusuz kaldığı için öldürmüş
Başkan Çiftçi, mimar ve mühendislere yenilikleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, mimar ve mühendislere yenilikleri ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan İmamoğlu’na eleştiri: “Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz” “Bu sinsi zihniyet dün aslında bir kez daha ifşa oldu”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan İmamoğlu’na ...
50 yıllık hayal gerecek oluyor Kartepe’nin zirvesine ulaşımı 14 dakikaya düşecek proje yerli üretime katkı sunacak
YEREL HABERLER 50 yıllık hayal gerecek oluyor Kartepe’nin zirvesine ...
5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü serbest bırakıldı
Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim” Av sezonunun bitimine yaklaşırken başlık tezgahlarına ilgi azaldı
YEREL HABERLER Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: ...
Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: “2021 yeni sezon elbiselerimiz hazır”
YEREL HABERLER Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: “2021 yeni ...
(Özel haber) ‘Küme düşer’ denilen takım, şimdi play-off mücadelesi veriyor Azimleri ve inançlarıyla en dipten, üst sıralara çıktılar Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Sert: “Bu takıma sonuna kadar güvenilmesini istiyorum”
YEREL HABERLER (Özel haber) ‘Küme düşer’ denilen takım, şimdi ...
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti: 2 ...