Dilovası kapalı semt pazarı ve katlı otoparkı ihaleye çıkıyor

Dilovası kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Nisan’da ihaleye çıkıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Mart 2019 seçimlerinde halka söz verdiği Dilovası kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesi için adımlar atıldı. Proje, 5 Nisan’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 dönümlük alan üzerine yapılacak olan Dilovası kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesi için kamulaştırma çalışmalarını geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Projesi hazır olan semt ve otopark projesi içerisinde semt pazarı, katlı otopark, zabıta odası, mescit, çay ocağı ve tuvaletler yer alacak.

"Müjde vermenin gururunu yaşıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Seçim beyannamemizde halkımıza taahhüt ettiğimiz bir projemizi daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız ve pazarcı esnafımızı daha modern bir yapıyla buluşturma konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak ve ilçemize değer katacak olan kapalı pazar yeri ve katlı otopark projemizin ilk kazmasını ihalenin ardından hep birlikte vurmuş olacağız. Allah’ın izni ile her geçen gün yeni müjdeleri vermenin gururunu yaşıyoruz. İlçemiz adına bu büyük hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederim" dedi.



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