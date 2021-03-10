Bina altlarına oto ve halı yıkama işletmesi açılamayacak

İzmit Belediyesi vatandaş şikayetleri üzerine mesken altlarında oto ve halı yıkama işletmesi açılmaması kararı aldı. Bu işletmelere çalışma saatleri ve metrekare kriterleri de getirildi.

Vatandaşın oto yıkama ve halı yıkama faaliyetinde bulunan işyerleriyle ilgili şikayetlerinin artması üzerine İzmit Belediyesi kolları sıvadı. Bu alanda çalışan işyerlerinin ruhsat alabilmesi için gerekli koşullarda yeniden düzenleme yapan İzmit Belediyesi artık evlerin altında oto yıkama ve halı yıkama işletmesi açılmasına izin vermeyecek.

Şikayetler üzerine İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenen ve meclis kararıyla uygulamaya konulan yönergeye göre; bu iki hizmeti sunan işyerleri için belirli metrekare alanı belirlendi, çalışma saatleri sınırlandırılarak bir standarda bağlandı ve meskenlerin altında çalışmamalarına karar verildi.

Kararın ardından İzmit sınırlarında yeni açılacak, devir ya da yer değişikliği yapacak oto yıkama ve halı yıkama şirketleri, yeni kriterlere tabi tutulacak. İşyeri açmak isteyenler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alabilmek için metrekare, çalışma saati ve mesken altı olmaması kriterlerini yerine getirecek.

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