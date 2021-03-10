Gölcükspor'a korona virüs şoku

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3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gölcükspor’da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

3. Lig 3. Grup’da sahasında Perşembe günü Osmaniyespor'la karşılaşacak Gölcükspor’da karşılaşma öncesinde teknik heyet, futbolcular Covid19 testine tabi tutuldu. Yapılan testlerde kırmızı siyahlı takımda 25 Şubatta karantina süreci tamamlanan Fatih Adıgüzel ve Soner Ay’ın sonuçları pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.

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