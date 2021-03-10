Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde feribot ile giderken denize düşen şahıs kaldırıldığı hastanede hayata döndürüldü.



Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Keskin (56) isimli bir vatandaş, Yalova'ya gitmek üzere Eskihisar'dan feribota binerek denize açıldı. Feribotun üzerinde dengesini kaybeden Keskin, denize düştü. Keskin’in denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feribottakilerin Keskin’i kurtaramaması üzerine bölgeye kılavuz tekne sevk edildi. Yaşlı adam, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, uzun süre denizde kalan ve nabzı oldukça yavaş atan şahsı hayatta tutabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Ambulansa alınan şahıs, daha sonra tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran Keskin, tedavi edilmek için kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürüldü. Keskin’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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