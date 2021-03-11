Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

İHA

Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışırken kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dicle Cadde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesinde yaşayan Savaş Baldır isimli bir işçi, çalıştığı sırada kolunu iş makinesine kaptırdı. Baldır’ın kolunu kaptırdığını gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedaviye alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı Zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis
YEREL HABERLER 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza ...
PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis ...
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
YEREL HABERLER Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ...
Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli öldü, kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli ...
Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı
YEREL HABERLER Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı
3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek
YEREL HABERLER 3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek
Ölüm böyle geldi Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ölüm böyle geldi Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza ...
Gölcükspor'a korona virüs şoku
YEREL HABERLER Gölcükspor'a korona virüs şoku
İzmit'te ipek böcekçiliği üretimi geri dönüyor
YEREL HABERLER İzmit'te ipek böcekçiliği üretimi geri dönüyor
Başkan Büyükgöz’den hizmet sunumu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den hizmet sunumu
Çalışmasını istemediği eşini 10 satır darbesiyle yaraladı
YEREL HABERLER Çalışmasını istemediği eşini 10 satır darbesiyle ...
Bina altlarına oto ve halı yıkama işletmesi açılamayacak
YEREL HABERLER Bina altlarına oto ve halı yıkama işletmesi ...
Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın bakımına adadı Her gün kilometrelerce yol giderek yüzlerce hayvana bakıyor Tüm imkanını sokak hayvanları için seferber etti
YEREL HABERLER Öğretmen maaşını ve zamanını 300 dilsiz canın ...
Dilovası kapalı semt pazarı ve katlı otoparkı ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Dilovası kapalı semt pazarı ve katlı otoparkı ihaleye ...
Kartepe'de personele afet eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kartepe'de personele afet eğitimi verildi
Büyükşehirden çocuklara hediyeler
YEREL HABERLER Büyükşehirden çocuklara hediyeler
200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti İnternet alışverişinde dolandırılınca kurduğu planla dolandırıcılığı kayda aldı 400 TL'lik siparişlere önce kullanılmış hırka, daha sonra da bezden ayakkabı gönderdiler
YEREL HABERLER 200 TL'lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke ...
Eşini gözleri morarıncaya kadar dövüp aç bırakan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini gözleri morarıncaya kadar dövüp aç bırakan koca ...
Evini üretimhaneye çeviren ev hanımı belediye başkanını ağırladı
YEREL HABERLER Evini üretimhaneye çeviren ev hanımı belediye ...
Belediyede 10 kişi korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Belediyede 10 kişi korona virüse yakalandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor:52 - Fenerbahçe Öznur Kablo:96
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor:52 ...
Kocaeli’de kan donduran olay Darp ettiği eşini iki gün boyunca aç ve susuz bırakan şahıs tutuklandı Darp edilen kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüsü büyük tepki gördü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır”
YEREL HABERLER Kocaeli’de kan donduran olay Darp ettiği eşini iki ...
Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu