Kartepe'de kar yağışı etkili oldu



Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezine giden yol karla kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Jandarma ekipleri ise kar lastiği olmayan araçların Kartepe´ye çıkmasına izin vermedi. Bazı sürücüler araçlarına lastiklerine zincir takarak yola devam etti.

Kar lastiği olmasına rağmen otelin bulunduğu bölgeye gidemediklerini belirten Ahmet Keskin, "İstanbul´dan Kartepe´yi görmek için geldik. Kar lastiği taktırdık ama yine çıkamadık. Şimdi zincir takıp yeniden zirveye çıkmaya çalışacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2021-03-11 12:47:32



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