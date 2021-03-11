O ilçede kurallara uymayanlara 1 milyon lira ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O ilçede kurallara uymayanlara 1 milyon lira ceza kesildi

İHA

O ilçede kurallara uymayanlara 1 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte sıkılaştırılan denetimlerde son 6 günde kurallara uymayan işletmelere ve vatandaşlara toplam 1 milyon 47 bin 150 lira ceza kesildi.
Korona virüs vaka sayısının artması ile birlikte 4 Mart tarihinde ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de yeni ve yoğunlaştırılmış bir şekilde Dinamik Denetim Süreci adı altında denetim seferberliği başlatıldı. Gebze ilçesinde bin 847 kişinin yer aldığı 370 denetim ekibi oluşturuldu. Ekiplerin yoğun bir şekilde sürdürdüğü denetimlerde 4 Mart’ta 752, 5 Mart’ta 873, 6 Mart’ta 693, 7 Mart’ta 251, 8 Mart’ta 719, 9 Mart’ta 762 olmak üzere toplam 4 bin 50 iş yeri, bin 93 toplu ulaşım aracı, 2 bin 264 yemeiçme yeri, 41 otel/ konaklama tesisi ve 27 bin 984 kişi denetlendi. Denetimlerde 30 iş yerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilirken, 18 iş yeri denetimlere katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili tarafından tedbirlere uyması konusunda uyarıldı. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 588 iş yeri ve kişiye toplamda 1 milyon 47 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilovası'nda dilencilere geçit yok
YEREL HABERLER Dilovası'nda dilencilere geçit yok
Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu ...
Feribottan düşerek öldü 
YEREL HABERLER Feribottan düşerek öldü 
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis  
YEREL HABERLER 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ...
Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Feribottan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti
Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
Başkan Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Ahmet’in parkına konuk oldu
Genç futbolcu maçta aldığı darbe sonucu yoğun bakıma alındı Genç futbolcunun durumu ciddiyetini koruyor
YEREL HABERLER Genç futbolcu maçta aldığı darbe sonucu yoğun bakıma ...
Sepaş Enerji’ye kadın istihdamı teşekkürü
YEREL HABERLER Sepaş Enerji’ye kadın istihdamı teşekkürü
Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Acı içinde kıvranan yolcuyu sakinleştirerek hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Yolcu acı içinde bağırınca rotasını hastaneye ...
Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor
YEREL HABERLER Darıca spor salonu hizmet vermeye başlıyor
Pandeminin özverili çalışanlarına ikramlı destek
YEREL HABERLER Pandeminin özverili çalışanlarına ikramlı destek
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 52’ye yükseldi
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 52’ye yükseldi
Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kolunu iş makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza yağdı Zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 55 yıl hapis
YEREL HABERLER 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ceza ...
PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP’li meclis ...
Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
YEREL HABERLER Fevziye Cami’inde Miraç Kandili coşkusu
Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Feribottan düşüp öldü sanılan adam, sağlık ...
Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli öldü, kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletli ...
Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı
YEREL HABERLER Babalı Sahili’ne anlamlı hatıra ormanı
3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek
YEREL HABERLER 3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek
Ölüm böyle geldi Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ölüm böyle geldi Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza ...
Gölcükspor'a korona virüs şoku
YEREL HABERLER Gölcükspor'a korona virüs şoku