3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Kızılcabölükspor:2

– Misli.com 3. Lig'in 22. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Belediye Derince Doğal Çim

Hakemler: Yakup Bakır xx, Aykut Yılmaz xx, Coşkun Yalçın xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xxx, Rıdvan Aykan xx, Bertuğ Başdemir xx, Melih İnan xx (Sefa Durmuş dk. 46 xx), Koray Baykara xx, Mehmet Bağlı xx (Ramazan Özkabak dk. 76 x), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 86 ?), Mesut Can Tunalı x, Sinan Morgil xxx (Kubilay Serbest dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx

Kızılcabölükspor: İlyas Türengül xx, Kadir Kurt xx, Mustafa Altun xxx (Can Bayırkan dk. 78 x), Ozan Şamiloğlu xx, Hayrettin Cengiz xx, Ümit Hatipoğlu xx, Ömürcan Yıldırımlı x (Şefik Can Erel dk. 58 xxx), Alpay Eroğlu xx (Ertuğrul Yıldırım dk .78 ?, Alperen Kahraman dk. 83 ?), Atalay Gürel xx, Hamit Bayraktar xxx, Abdullah Altıntaş xx

Goller: Mustafa Altun (dk.70), Şefik Can Erel (dk. 90) (Kızılcabölükspor)

Kırmızı kart: Mesut Can Tunalı (dk. 30) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor) Kadir Kurt, Alpay Eroğlu, Hamit Bayraktar, Alperen Kahraman (Kızılcabölükspor)

