3. Lig 3. Grup: Gölcükspor: 1 - Osmaniyespor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor ligin 25. haftasında Osmaniyespor Futbol Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşma 21 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gölcük İlçe Stadı
Hakemler: Can Cengiz xx, Sedat Etik xx, Çağrı Yıldırım xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Veli Ortakçı xxx, Selçuk Çalışır xx (Cihan Halil dk. 79 x), Berkan Durdu xx, Ali Mert Işık xx, Furkan Özyapı xx (Miran Avcı dk. 87 ?), Sefa Tunç xx, Ferhat Aras xx, Mustafa Serkan Koparan xx (Tunahan Köse dk. 66 x), Barış Şen xx, Coşkun Güner x (Emirhan Atilla dk. 46 x)
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xx, Sırat Yeşilördek xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Kerim Bölük xx, Emre Baysal xx, Bekir Can Kara xx, Alper Yener x (Mertcan Dursun dk. 61 x), Soner Birinci xx, Halil İbrahim Cenik xx (Bora Yılmaz dk. 87 ?), Yavuz Koç xxx (Onur Kızıltaş dk. 90+2 ?), Burak Evren xx (Alpay Aldemir dk. 61 xx)
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
Goller: Veli Ortakçı (dk.50) (Gölcükspor), Yavuz Koç (dk. 71 pen.), Alpay Aldemir (dk. 75) (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: Furkan Özyapı, Sefa Tunç, Cihan Halil, Berkan Durdu (Gölcükspor), Alper Yener, Bekir Can Kara (Osmaniyespor)
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