Geleceğin muhasebecileri bu kursta yetişiyor

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) tarafından açılan bilgisayarlı muhasebe kursunda geleceğin muhasebecileri yetişiyor.

Başiskele Belediyesi tarafından 2019’un ikinci yarısında kurulan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam ederken meslek edindirme kurslarına da başladı. İstihdam seferberliğine destek vermeye başlayan BAŞKİM, iş birliği yaptığı firmaların talepleri doğrultusunda bilgisayarlı muhasebe kursuna başladı. Merkezde muhasebe işi için başvuran ve meslekte az da olsa deneyimi olan 12 kişi, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde verilen kursa başladı. Haftanın 4 günü, günde 5 saat olarak yapılan dersler 1 ay sürecek.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde korona virüs salgını dolayısıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak eğitimlerine devam eden kursiyerleri ve eğitimcileri ziyaret etti. Kurslarda görev yapan eğitimcilerinden eğitimlerle ilgili bilgi alan Başkan Özlü, kursiyerler ile sohbet ederek yeni mesleki hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

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