Duvarı delip kuyumcuyu soyanlar yakalandı



Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde duvarı delip girdikleri kuyumcu dükkanını soyan 2 şüpheli, polisin operasyonu ile İstanbul´un Fatih ilçesinde yakalandı.

Olay, geçen ay Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi´nde meydana geldi. Bir süredir boş olduğu öğrenilen bir dükkanın duvarını delip kuyumcu dükkanının tuvaletine giren, sinyal kesici cihaz kullanan kişiler, içerideki ampulleri kırdıktan sonra yanlarında getirdikleri çuvallara yaklaşık 80 bin lira değerindeki altınları doldurup kaçtı. Olay anı kuyumcu dükkanında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kimliklerini belirlediği M.G. (39) ve O.P.´yi (39) İstanbul´un Fatih ilçesinde yakaladı.

Kocaeli'ye getirilen 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü´nde alınan ifadelerinin ardından Körfez Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerin başka bir kuyumcu dükkanı, ev ve iş yeri soymaktan suç kayıtlarının olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-03-12 14:53:39



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