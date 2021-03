Bu parka İstiklal Marşı'ndaki kelimeler kadar ağaç dikilecek

Körfez ilçesinde yapılacak olan Cevher Dudayev parkının temel atma törenine konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Parkımıza İstiklal Marşı'mızdaki her kelime için bir ağaç dikeceğiz" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından 14 dönümlük alan üzerine yapılacak olan Cevher Dudayev Parkı'nın temel atma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. 14 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan Cevher Dudayev Parkı içerisinde bol yeşil alan, oyun sahaları, fitness alanları gibi alanlar barındıracak.



"Benim için de çok değerli, çok önemli bir park"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, temeli atılan parkın kendisi için de çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "14 dönümün üzerinde bir park, şu an içerisinde bulunduğumuz bir park. Bu park tabi geçmiş dönemlerde yapılmıştı, mahallemizin adeta tek parkı. Bütün mahallemizdeki insanlarımız hemen hemen bu parkta zamanını, vaktini geçiriyordu. Benim de çocukluk yıllarımın geçtiği, birçok hayallerimin, güzel anılarımın olduğu benim için de çok değerli, çok önemli bir park" dedi.



6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor

Parkın 6 ay içerisinde tamamlanacağını kaydeden Şener Söğüt, "Çok güzel bir proje hazırladık ekibimizle birlikte. İhalesini yaptık, müteahhitte yer teslimini yaptık. İnşallah müteahhidimiz bu projeyi 6 ay gibi bir zaman diliminde tamamlayarak halkın hizmetine sunacağız" diye konuştu.



"Sert zemin alanlarını bir miktar düşürüyoruz"

Başkan Söğüt, toplam yeşil alanı 9 bin 500 metrekareye çıkaracaklarını belirterek, "Parkımız toplamda 14 bin 371 metrekare, dediğimiz gibi en büyük parklarımızdan bir tanesi. Mevcut yeşil alanımız şu anki fiili durumda 8 bin 700 metrekare, biz bunu 9 bin 500 metrekareye çıkartıyoruz. Sert zemin alanlarını bir miktar düşürüyoruz yeşil alanları arttırmak için" şeklinde konuştu.

"İstiklal Marşı'mızdaki her kelime için bir ağaç"

Parktaki ağaç sayısının arttırılacağını ifade eden Söğüt, "Parkımıza ilave ağaçlar dikeceğiz. Mevcut ağaçlarımızı da koruyacağız. 220 adet yeni ağaç dikeceğiz. İstiklal Marşı'mızda kaç kelime olduğuna dair hesaplama yaptım. Tahminimce yaklaşık 220 kelime var. İstiklal Marşı'mızdaki her kelime için bir ağaç dikeceğiz" ifadelerini kullandı.



