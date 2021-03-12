Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı



Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, husumetli kişiler arasında bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi´nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiler iş yerinin içerisinde kavga etmeye başladı. Bir kişi tabancasını ateşleyerek Ertuğrul O. (27) ve Sercan S.´yi (39) vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi bacağından yaralanan Ertuğrul O. ve elinden yaralanan Sercan S.´yi hastaneye kaldırdı.

Polis olay yerinden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ

2021-03-12 23:05:26



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