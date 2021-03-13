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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Tehlike komşunuzdan, akrabanızdan, arkadaşınızdan gelebilir

DHA

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Tehlike komşunuzdan, akrabanızdan, arkadaşınızdan gelebilir


Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan komşu ve akraba ziyaretlerinin bulaş riskini arttırdığını belirterek, "Özellikle bütün vatandaşlarımızdan bu konuda dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü tehlike en yakınınızdan, komşunuzdan, akrabanızdan veya arkadaşınızdan gelebilir" dedi. 
Koronavirüs haritasında yüksek risk grubuyla turuncu renkte olan Kocaeli´nde yüz binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25´e yükseldi. Artış hızı kentte tedirginlik yaratırken kent merkezinde bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte vaka artış hızının evlerde komşu ve akraba ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.
`KOMŞU AKRABA ZİYARETLERİ ARTTIRIYOR´ 
Pehlevan muhabbetlerin üzüntüye dönüşmemesini isteyerek, "Kocaeli öncelikle bir işçi kenti. Bu riski arttırıyor. Toplu olarak insanların çalıştığı ortamlar bulaş açısından riskli. Bir o kadar daha önemli olan Kocaeli´nde ev içi bulaşlar, komşu akraba ziyaretleri, taziyeler, düğün ya da nişan gibi toplu yapılan etkinlikler bulaş riskini arttırıyor. Bazı ilçelerimizde en yüksek bulaş oranı bu şekilde oluyor maalesef. Özellikle bütün vatandaşlarımızdan bu konuda dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü tehlike en yakınınızdan, komşunuzdan, akrabanızdan veya arkadaşınızdan gelebilir. Böyle etkinliklerde özellikle maske çıkartılması, sosyal mesafeye dikkat edilememesi nedeniyle bulaş çok hızlı olabilmekte ve o anki sevincimiz, muhabbetimiz üzüntüye dönüşebilir" dedi.
`GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEK MÜMKÜN´ 
İletişim araçlarının çok geliştiğini ifade eden Pehlevan, "Görüntülü görüşmek mümkün. Bir süre daha sevdiklerimizi, arkadaş ve dostlarımıza uzaktan sevgimizi gösterme yoluna gitmeliyiz. Toplu yerlerde bulunmamak lazım, yemek ve organizasyonları ertelemek lazım. Çok gerekmedikçe böyle yerlere katılmamak lazım, katılınca da maske, mesafe ve hijyene dikkat edip kapalı ortamda çok kısa kalmak lazım. Bu önlemlerle beraber bu işin üstesinden gelebiliriz" diye konuştu. 
Aşılama çalışmalarının iyi gittiğini belirten Pehlevan, "Bu savaş hepimizin ve hep birlikte kazanabiliriz. Normalleşme yolunda da herkes üzerine düşen görevi yaparsa daha güzel ve sağlıklı günler olacağına inanıyorum" dedi. 
`ÖNLEM ALMAYI UNUTTUK´ 
Vatandaşlar ise alınan tedbirlere uyulmadığını ifade etti. İlk başta alınan önlemlerin artık alınmadığını söyleyen Cem Atalay, "Önlem almayı unuttuk. Her şey normale dönmüş geçmiş gitmiş gibi. Kafeler açıldı herkes birbirlerine sarılmaya başladı. İlk başlarda alınan önlem artık alınmıyor. Kesinlikle ciddiye alınacak bir konu ve sonuna kadar bütün önlemleri almak gerekiyor. Sosyal medyada görüyorum tanıdıklarımı pasta kesip doğum günü kutluyorlar, birbirlerine gelip gidiyorlar ve bunları paylaşıyorlar. Dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Maske, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilmediğini ifade eden Fatma Abay, "İnsanlar koronavirüs konusunda çok duyarsız. Ev ziyaretleri, arkadaş toplantıları yapıyorlar. Kafelerde şu an durum içler acısı. Maske, hijyen ve mesafe kurallarına herkesin dikkat ettiğini düşünmüyorum. 65 yaş üstü bu konulara dikkatli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2021-03-13 08:38:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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