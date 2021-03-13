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Milyarlarca liralık ihracat dünyaya bu ilçeden yapılıyor Bu ilçe sanayi kentinin lojistik üssü 11 limanlı ilçe lojistik üssü görevi görüyor

İHA

Milyarlarca liralık ihracat dünyaya bu ilçeden yapılıyor Bu ilçe sanayi kentinin lojistik üssü 11 limanlı ilçe lojistik üssü görevi görüyor

Kocaeli’de 11 tane limana ev sahipliği yapan 173 bin nüfuslu Körfez ilçesi, lojistik üssü görevi görerek her yıl milyarlarca liralık ihracata ev sahipliği yapıyor.
Kocaeli’nin yaklaşık 173 bin nüfuslu Körfez ilçesinden her yıl milyarlarca liralık ihracat ve ithalat yapılıyor. 11 tane limana ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren TÜPRAŞ bata olmak üzere çok sayıda tesise ev sahipliği yapan Körfez ilçesi, sanayi kentinin lojistik merkezi görevini üstleniyor. Bölgede bulunan limanlara yanaşan gemilerle dünyaya her gün milyonlarca liralık ihracat yapılıyor. Doğu Marmara Gümrük Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bölgeden 2019 yılında toplam 12 milyar 408 milyon 425 bin 660 euro tutarında ihracat yapılırken, 21 milyar 291 milyon 242 bin 650 euro tutarında ithalat gerçekleştirildi. Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılında ise bölgeden yapılan ihracat 11 milyar 407 milyon 823 bin 48 euro, ithalat ise 20 milyar 226 milyon 117 bin 762 euro oldu. Her yıl ihracat ve ithalatta yaklaşık 700 bin tır ve konteyner trafiğinin oluştuğu öğrenildi.

Ulaşım olanakları cezbediyor
TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, D100 Karayolu’nun güzergahında bulunan ilçedeki limanlar, ulaşım olanakları sebebi ile de ihracat ve ithalatta çevre illerdeki firmalar tarafından da tercih ediliyor. İlçenin önemi ile ilgili bilgiler veren Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, pandemi sürecinde ihracat oranlarının düşmesine rağmen ilçenin bölgenin lojistik yükünü taşımaya devam ettiğine dikkat çekti.

“İlçemiz ithalat ve ihracattaki geçiş bölgemizdir”
İthalat ve ihracatta önemli bir yük taşıyan ilçe ile ilgili bilgiler veren Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Körfez ilçemiz yaklaşık 173 bin nüfuslu bir bölgemizdir. Ama 11 tane limanı, TÜPRAŞ gibi Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu, 6 tane Türkiye’nin ilk 500’üne girmiş firmamız bulunmaktadır. Onun için çok büyük bir ticari ölçeğe sahiptir. İhracat ve ithalattaki geçiş bölgesidir. 2020 yılında yaklaşık 12 milyar dolar ihracat, 20 milyar dolar da ithalat yapılmıştır. Yıllık tır trafiğine ise bakarsak, ihracat ve ithalatta 700 bin adet tır trafiği olmuştur. Bölge, lojistik açısından ihracat ve ithalat için önemli bir yük taşımaktadır. Bunun için yaşamla lojistiğin ve ticaretin ayrımında sorunlar oluşmaktadır. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve körfez Belediyesi ile irtibat halinde olarak bu sorunları çözümü noktasında çaba sarf ediyoruz. Eticaret anlamında da ciddi çalışmalarımız var. Bölgemizdeki firmalarımızın bu açıda kendilerini yenilemeleri için çalışıyoruz. 2021 yılında biz bölgemiz, olarak ticaretin gelişmesinde ticaret odası ve yerel dinamikler olarak, en üst seviyede dinamizmi sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili eticareti geliştirmek için eğitimler veriyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi sebebiyle eticaretin önemi artmıştır. Tarım ve hayvancılığın önemli olduğu kadar bilişimin de gelişmesi ülkemiz için çok önemlidir” dedi.

“KOBİ ölçeğindeki firmalar pandemiden oldukça fazla etkilendi”
Korona virüs salgının etkileri ile ilgili bilgiler de veren Öztürk, “2020 yılı pandemi sürecinden değinmemiz gereken konu, 2018’in ikinci yarısından itibaren başlayan ülkemizdeki ekonomik sorunların meydana gelmesi. Bunun üzerinde pandeminin bütün dünyayı etkisi altına alması. Pandeminin de gelmesiyle 2020 yılında sektörlerimizde belirli sorunlar oluştu. Üretim ve sanayinin durumu fena olmazken, KOBİ ölçeğindeki üreticilerimizin ve ticaret erbaplarımız, esnafımıza ciddi şekilde etki etmiştir. Korona virüs bütün dünyayı sardığı için bölgemizde KOBİ ölçeğindekiler oldukça fazla etkilendi. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin ve yapılan yardımların biraz daha arttırılarak devam ettirilmesini düşünüyoruz” diye konuştu.

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