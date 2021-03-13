Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Nihal Adsız Caddesi’nde menfez çalışması sürüyor. Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde elektrik hatlarının yerin altına alınması için altyapı oluşturan ekipler, kaldırım imalatına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez’de üst ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Körfez ilçesinde yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten fen işleri ekipleri, Nihal Adsız Caddesi’nde alt yapıyı sağlamlaştırmak için 2 çarpı 2 metre menfez yapıyor. Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde de elektrik hatlarının yerin altına alınması için alt yapı oluşturuldu. Çarşı Caddesi’nde ayrıca kaldırım yapım çalışmaları sürdürülüyor. Menfez çevresinde olası toprak kaymasını engellemek için de taş duvar yapımı çalışmaları da devam ediyor. Körfez, Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde baştan aşağı yenileme çalışması yapan ekipler, 2 metre genişlikte kaldırım yapımı çalışmaları da yapıyor. Cadde boyunca çift taraflı olacak şekilde 3 bin metrekare kaldırım yapımına başlandı. 700 metrelik cadde de 400 metre asfalt serimi yapan ekipler, kalan 300 metrelik kısımda da asfalt yapımına başlayacak.



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