Dilovası'nda İstiklal Marşı coşkusu

Dilovası Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında bürokratları, esnafı, din görevlisini, öğretmeni ve öğrencileri İstiklal Marşı özel klibinde buluşturdu.

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Emniyet Müdürü Timur Uzun, Jandarma Komutanı Sait Sarı ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu’nun da yer aldığı İstiklal Marşı klibine öğretmen, imam, esnaf ve öğrencilerde İstiklal Marşı'nın paragraflarını okuyarak katkı sağladı. Finalinde Polisan Ortaokulu öğrencilerinin ay yıldızlı koreografisi yer alan İstiklal Marşı klibi, izleyenlerin beğenisini topladı.

"Milletimize ilham olmuştur"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İstiklal Marşı’nın milli mücadele ruhunu yüreklere nakşeden büyük bir destan olduğunu belirterek, "Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yıldönümünü kutluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin yazdığı büyük mücadeleyi ve destanı kaleme alan Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy, milletimizin adeta sesi olmuştur. Milli marşımız, yurdumuzun her bir köşesine yayılarak milletimize ilham olmuştur. Biz de Dilovamız’da 100.yıla özel bir İstiklal Marşı klibi hazırladık. Başta Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan olmak üzere, katkı veren herkese teşekkür ederim" dedi.



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