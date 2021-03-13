4,5 milyon makaron ele geçirildi



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'de polisin operasyonları ile 4 milyon 540 bin adet boş makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 154 koli içerisinde toplam 1 milyon 540 bin adet boş makaron, 10 kilo kıyılmış tütün ve 230 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Bir başka operasyonda ise Osmangazi Köprüsü girişi mevkiinde bir araç durduruldu. Yapılan aramada 300 koli içerisinde toplam 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Araç sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-03-13 13:40:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.