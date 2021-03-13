Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı

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Kocaelispor U19 takımı ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Darıca Gençlerbirliği’nin altyapı futbolcusu Yasin Çetin'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Darıca Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Yasin Çetin, Salı günü Kocaelispor U29 futbol takımı ile oynanan hazırlık maçında rakip futbolcu ile girdiği pozisyonda kafasına sert bir darbe aldı. Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedaviyle birlikte genç futbolcunun, yaşam mücadelesini kazanarak tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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