Üç ilçede 4 bin 900 metreküp su depolanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç ilçede 4 bin 900 metreküp su depolanacak

İHA

Üç ilçede 4 bin 900 metreküp su depolanacak

Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 20 adet yeni içme suyu deposu inşa edilerek 4 bin 900 metreküp su depolanacak.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte ani yağışlar ile yer yer kuraklıklar yaşanıyor. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de yaşanan kuraklık etkisine karşı Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde muhtelif kapasitede toplam 20 adet yeni içme suyu deposu inşa edecek. İhalesi tamamlanan proje kapsamında 2 bin ile 50 metreküp arasında olmak üzere toplam 20 adet depo ile 24 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa edilecek. 2022 yılının son aylarında tamamlanacak yeni depolar yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak. Yeni depolar ile toplam 4 bin 900 metreküp su depolanacak.
Proje kapsamında, Başiskele ilçesinde 6 depo inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı Servetiye Karşı mahallesinde 100 metreküp, Aksığın mahallesinde 100 metreküp, Kazandere mahallesinde 3 adet 50 metreküp ve Kirazpınar mahallesinde 100 metreküp olarak inşa edilecek. Ayrıca, depoların şebekeye bağlantı çalışması kapsamında 8 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu hattı yapılacak. Gölcük ilçesinde de 7 adet çeşitli kapasitede içmesuyu deposu inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı Ulaşlı mahallesinde bin metreküp, Halıdere mahallesinde 2 bin metreküp, Ayvazpınar mahallesinde 100 metreküp, Sofular mahallesinde 50 metreküp, Lütfiye mahallesinde 100 metreküp, Hamidiye mahallesinde 100 metreküp ve Mesruriye mahallesinde 50 metreküp kapasiteli yapılacak. Proje kapsamında ilçede 6 bin 900 metre uzunluğunda içmesuyu hattı da inşa edilecek.
Karamürsel ilçesinde de, proje kapsamında, 7 adet çeşitli kapasitede depo inşa edilecek. Depolar, ilçenin kırsal bölgelerinde yer alan Hayriye mahallesinde 300 metreküp, Kadriye mahallesinde 50 metreküp, Akpınar mahallesinde 100 metreküp, Tahtalı mahallesinde 50 metreküp, Kızderbent mahallesinde 300 metreküp, Suludere mahallesinde 50 metreküp ve Çamdibi mahallesinde 100 metreküp olarak inşa edilecek. Ayrıca, 8 bin 500 metre uzunluğunda içmesuyu bağlantı hattı da inşa edilecek.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte bölgede dönem dönem kuraklıklar yaşandığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin kırsal bölgelerinde yeni yapılacak depoların bölgede yaşayan insanların içme suyu ihtiyacını depolayacağını söyledi. Proje kapsamında çeşitli kapasitede 20 ayrı depo inşa edileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak depoların bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, ”Mutlu şehir Kocaeli için çalışıyoruz. Bundan dolayı da insanımız için yatırımlarımızı programlıyor ve inşa ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu: "Bize yakışmayan yenilgi"
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu: "Bize ...
Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı
İzmit´te güneşli havayı görenler sahile akın etti
YEREL HABERLER İzmit´te güneşli havayı görenler sahile akın etti
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Budo Gemlik: 74
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - ...
Kocaeli’de milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de milyonlarca bandrolsüz makaron ele ...
Gölcük'te İstiklal Marşı konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Gölcük'te İstiklal Marşı konulu konferans düzenlendi
İş yerlerini soyan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerini soyan 6 şüpheli yakalandı
4,5 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 4,5 milyon makaron ele geçirildi
Dilovası'nda İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Dilovası'nda İstiklal Marşı coşkusu
İş yerlerine dadanan suç makinesi hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER İş yerlerine dadanan suç makinesi hırsızlar yakayı ...
İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi’nde çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi’nde ...
Körfez’de üst ve altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Körfez’de üst ve altyapı çalışmaları
Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike saçıyor Veterinerden önemli uyarı: "Sizi yemek olarak düşünüp, saldırabilir" Kuaför Murat Taş: "Köpeklerden korkan müşterilerim de caminin oradan telefon açarak, 'Murat gelemiyoruz' diyorlar ve biz gidip onları alıyoruz" Veteriner Hekim Özge Altınay: "Bir hayvanın beslenmesi sırasında kan kokusuna alışması demek, o hayvanın kan kokusunu aldığı her yerde karşısında gıda olduğunu düşünüp, gıdası için savaşması anlamına geliyor" "Siz hayvanı çiğ etle beslediğiniz zaman, köpekten size geçebilecek olan hastalıkları da enfekte ediyorsunuz"
YEREL HABERLER Çiğ etle beslenen köpekler mahallede tehlike ...
Milyarlarca liralık ihracat dünyaya bu ilçeden yapılıyor Bu ilçe sanayi kentinin lojistik üssü 11 limanlı ilçe lojistik üssü görevi görüyor
YEREL HABERLER Milyarlarca liralık ihracat dünyaya bu ilçeden ...
Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi
Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Tarihi Hoşgörü Yolu doğa sporlarıyla buluşuyor
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Tehlike komşunuzdan, akrabanızdan, arkadaşınızdan gelebilir
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Tehlike ...
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı
81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER 81 bin TL'lik vurgun yapan kuyumcu hırsızları ...
Bu parka İstiklal Marşı'ndaki kelimeler kadar ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Bu parka İstiklal Marşı'ndaki kelimeler kadar ağaç ...
EKYS için ek seferler
YEREL HABERLER EKYS için ek seferler
12 farklı çalgı ile İstiklal Marşı’nı seslendirdiler
YEREL HABERLER 12 farklı çalgı ile İstiklal Marşı’nı seslendirdiler
Yerel haber sitelerine şantaj operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Yerel haber sitelerine şantaj operasyonunda 2 ...