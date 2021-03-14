Başkan Bıyık, “2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak”

Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi temel atma töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri hayata geçiyor. Darıca’nın en büyük mahallesi olan Kazım Karabekir Mahallesi’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi projesinin temel atma törenine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Sıddık Topal, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran tilavetiyle başlayan programda ilk olarak hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş selamlama konuşması yaptı. Böyle önemli bir eseri yapmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade eden Yurttaş, kendilerine fırsat veren Darıca Belediyesi’ne teşekkür etti. Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Darıca’da belediye ve hayırsever katkısıyla söz verdiğimiz bir projeyi daha gerçekleştireceğiz. Toplam bin 756 metrekare kapalı alandan oluşacak merkezinin yanı sıra mini bir kültür merkezi olarak hizmet verecek proje ile mahallenin ve bölgenin ihtiyacını karşılamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Darıcalılara müjde de veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2021 yılı Darıca’da temel atmaların sıkça yaşandığı bir yıl olacak. Birçok projede belirli noktalara geldik. Balyanoz Koyu’nda çalışmalar devam ediyor. Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nde ihale yapıldı. Gebze Ticaret Odası ile birlikte yapacağımız kompleks gibi birçok proje için kısa zamanda yeni temel atma törenlerinde bir araya geleceğiz inşallah. 2021 yılını dolu dolu geçirecek ve 2022 yılıyla birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürümeye başlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol davetlerinin katılımıyla merkezin temeli atıldı.

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