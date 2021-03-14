Engelli öğrencilere tablet hediye edildi

Dilovası Belediyesi’nin başlattığı ‘Öğrencilere tablet, geleceğimize umut’ projesi ile dağıtılan tabletlerin son dağıtımı ilçedeki engelli öğrencilere yapıldı.

Dilovası’ndaki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin tamamına 10 binin üzerinde tablet hediye eden Dilovası Belediyesi, engelli öğrencileri de unutmadı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki engelli öğrencilere de tablet bilgisayarı bizzat kendisi hediye etti. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen tablet dağıtım törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Meclis Üyesi İbrahim Dursun, Dilovası Engelliler ve Engelli Aileleri Dernek Başkanı Abdulsamet Elden, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tablet dağıtım töreninde konuşan Başkan Şayir, “Ayrım yapmadan tüm öğrencilerimize hediye edeceğimizi söylediğimiz tabletlerimizin son dağıtımını ilçemizde ki engelli kardeşlerimize yapıyoruz. Onlar yaşadığımız sosyal hayatın birer parçalarıdır. Onlarsız bir dünya düşünemediğimiz gibi onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmak gibi bir vazifemiz var. Engelli kardeşlerimizin eğitimlerini daha iyi şekilde almaları için de kardeşlerimize tablet bilgisayarlarını hediye ettik. İnşallah bu tabletlerle eğitimlerine daha güçlü sarılacak ve hayatın her alanında kendilerini gösterecektir” dedi.

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