4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken dengesini kaybedip bahçedeki odunluğun üzerine düşen Ercan Dinçer (19), hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi´nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına güvercinleri beslemek için çıkan Ercan Dinçer, dengesini kaybedip, bahçedeki odunluğun üzerine düştü. Odunluğun çatı kaplamalarını kırıp zemine düşen Ercan Dinçer yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-03-14 16:41:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.