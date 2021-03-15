Körfez’de hayat kurtaracak eğitim

Körfez Belediyesi’nde personele yönelik başlatılan ‘İlkyardım’ eğitimleri devam ediyor.

Kocaeli’nin Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından belediye personeline yönelik verilen “İlkyardım Güncelleme Eğitimi” devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve her hafta bir birime yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, oluşabilecek ani rahatsızlıklara karşı sağlık ekipleri gelene kadar yapılan ilk yardımın önemi ve yapılacak müdahaleler aktarılıyor. Uzman personeller tarafından gerçekleştirilen eğitimler, temel ve genel ilk yardım eğitimi olarak iki başlıkta düzenleniyor. Bir hastalık veya kaza sonucu kişinin sağlığında meydan gelen kalp ve solunum durması gibi olumsuz durumlarda neler yapılması gerektiği ilk yardım eğitimlerinde teorik ve pratik olarak gösteriliyor.

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