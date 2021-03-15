Milli karateciden altın madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli karateciden altın madalya

İHA

Milli karateciden altın madalya

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Premier Lig İstanbul etabında altın madalyanın sahibi oldu.
Kocaeli'nin Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, pandemi döneminin ilk turnuvası olan Premier Lig İstanbul etabında altın madalyanın sahibi oldu. Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden sahalara geri dönen Şamdan, korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen turnuvanın ilk gününde adını finale yazdırırken, pazar günü yapılan final maçlarında da birinci olmayı başardı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da İstanbul’da gerçekleşen turnuvanın final maçını izlerken başarılı sporcuyu yalnız bırakmadı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte final maçını takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızın ve ülkemizin gururu olan Eray kardeşimi tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün sporcusu olan Eray Şamdan’ın Olimpiyatlarda da ilçemizi ve ülkemizi temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Darıca Belediyesi olarak bizler de başarılı sporcuların yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez’de hayat kurtaracak eğitim
YEREL HABERLER Körfez’de hayat kurtaracak eğitim
Kartepe’de pandemi destek ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Kartepe’de pandemi destek ödemeleri başladı
Spor kulüplerine 1 milyonluk destek sürüyor
YEREL HABERLER Spor kulüplerine 1 milyonluk destek sürüyor
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi
YEREL HABERLER Körfez'de 55 sokak hayvanı sahiplendirildi
Kocaelispor-Ankara Demirspor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: "Aklımızı avucumuzda tutalım" Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan: "Hakemler yetersiz"
YEREL HABERLER Kocaelispor-Ankara Demirspor maçının ...
Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı 3 gündür evinden çıkamayan şahsı polisler kapıyı kırarak çıkardı
YEREL HABERLER Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının ...
Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken ...
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç ...
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Ankara Demirspor: 0
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Ankara Demirspor: ...
Engelli öğrencilere tablet hediye edildi
YEREL HABERLER Engelli öğrencilere tablet hediye edildi
Köpeğe istismarda bulununca darbedildi (2)
YEREL HABERLER Köpeğe istismarda bulununca darbedildi (2)
Başkan Bıyık, “2021 bol temel atmaların olduğu bir yıl olacak”
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, “2021 bol temel atmaların olduğu bir ...
Yaşlı çiftin huzuru için imkanlar seferber edildi
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin huzuru için imkanlar seferber edildi
Köpeğe istismarda bulununca darbedildi 
YEREL HABERLER Köpeğe istismarda bulununca darbedildi 
Üç ilçede 4 bin 900 metreküp su depolanacak
YEREL HABERLER Üç ilçede 4 bin 900 metreküp su depolanacak
Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu: "Bize yakışmayan yenilgi"
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu: "Bize ...
Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı
İzmit´te güneşli havayı görenler sahile akın etti
YEREL HABERLER İzmit´te güneşli havayı görenler sahile akın etti
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Budo Gemlik: 74
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - ...
Kocaeli’de milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de milyonlarca bandrolsüz makaron ele ...
Gölcük'te İstiklal Marşı konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Gölcük'te İstiklal Marşı konulu konferans düzenlendi
İş yerlerini soyan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İş yerlerini soyan 6 şüpheli yakalandı