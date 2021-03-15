Hem yaralandı hem de ceza yedi Ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye 2 bin 678 lira ceza kesildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ticari araca çarparak yaralanan motosiklet sürücüsüne, yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlenerek 2 bin 678 lira ceza kesildi.

Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A.Ö. idaresindeki 41 FZ 250 plakalı motosiklet, seyir halindeyken duramayarak trafik ışıklarında duran C.Ç. idaresindeki 35 ASY 942 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak motosikletten düşen Y.A.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Y.A.Ö., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Y.A.Ö.’nün ehliyetinin kullandığı motora yetersiz olduğunu belirleyen polis ekipleri, sürücü Y.A.Ö. ve motor sahibine bin 339’ar lira olmak üzere toplamda 2 bin 678 TL ceza kesti. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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