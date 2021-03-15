Araçta 480 litre etil alkol ele geçti

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Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'de jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta 480 litre kaçak etil alkol ve 521 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen hafta Kartepe ilçesi D-100 karayolu Uzuntarla Mahallesi geçişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan toplam 521 aroma kiti ele geçirildi. Sürücü L.B gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-03-15 16:18:31



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