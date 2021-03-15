Yunusların denizdeki dansı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında yunusların dansı renkli görüntüler oluşturdu.

Gebze ilçesi Eskihisar sahili açıklarında yunus balıkları görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların uyum içerisinde adeta dans eder gibi denize dalıp çıktıkları görüldü. Yunusların bu anları renkli görüntüler oluşturdu.

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