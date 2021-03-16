Başiskele, kış turizminin gözdesi olacak

Başiskele ilçesinde 930 metre derinlikte 57 derece sıcaklıkta olan jeotermal kaynak suyunun bulunduğu alana, günübirlik termal tesisi yapılacak.

Başiskele Belediyesi'nin sondaj çalışmaları sonucunda bulunan jeotermal kaynak suyunun bulunduğu alana, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisi mart ayı olağan toplantısında termal tesis yapılacağı kararı verildi. Başiskele’de inşa edilecek Günübirlik Termal Tesisi, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yaklaşık 300 bin metrekare alanı kapsayacak. 25 milyon TL bedeli olan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.

Meclis toplantısında söz alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, destekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkür ederek, "Artık orası turizm alanı olarak planlandı. Yeniköy’deki alan planlı bir hale geldi. Açıkçası bu planlama bizler için çıkan su kadar önemli bir çalışmadır. İmar komisyonumuza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başiskele için çok önemli bir düzenleme oldu" dedi.

Meclis toplantısının ardından Başkan Büyükakın projeyle ilgili bilgilendirmeleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. Büyükakın yaptığı paylaşımda, “Başiskele Termal Sağlık Turizm Tesisi için ilk adımı attık. Yatırım bedeli 25 milyon TL. Hayırlı olsun. Başiskele, kış turizminin gözde merkezlerinden biri olacak” ifadelerine yer verdi.



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