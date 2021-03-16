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FETÖ'nün TSK yapılanmasına dört ilde operasyon: 9 gözaltı

İHA

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına dört ilde operasyon: 9 gözaltı

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezi 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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