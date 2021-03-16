Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası

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Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te yaşayan Ayşe Emer, marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.

Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-03-16 14:27:21



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