Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynayıp, nargile içtiği belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

İzmit´te koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynandığı ve nargile içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kafeye düzenlenen baskında, aralarında işletme sahibinin de olduğu 16 kişiye maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri, oyun oynayıp nargile içtikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit

2021-03-16 14:41:39



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