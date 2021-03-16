Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i aktif, 1'i emekli, 1'i ihraç edilmiş 3 astsubay ile 6 askeri okul eski öğrencisi toplam 9 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-03-16 14:56:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.