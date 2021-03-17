Kampüs İzmit'te online dersler başlayacak

İzmit Belediyesi'nin ücretsiz LGS, YKS ve KPSS kurslarını kapsayan Kampüs İzmit projesinde online olarak yapılacak canlı dersler başlayacak.

İzmit Belediyesinin öğrencilerin eğitim süreçlerini ihtiyaca uygun teknolojik hizmetlerle desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı dijital eğitim projesi Kampüs İzmit’te online canlı dersler başlıyor. 121314 Mart tarihlerinde Kampüs İzmit’te deneme sınavına giren tüm LGS, YKS ve KPSS öğrencileri bugün başlayacak olan online canlı derslerle sınavlara hazırlanacak. Kampüs İzmit’te oluşturulan dijital eğitim sistemi sınıflarıyla ilkokul 5.sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere ve üniversite mezunu öğrencilere KPSS ve LGSYKS’ye hazırlanma fırsatı veriliyor. Kampüs İzmit’te 121314 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen TYT sınavına giren tüm öğrenciler online canlı YKS kursundan, aynı gün sınava giren tüm lisanslisans mezunu öğrenciler de KPSS online canlı derslere katılabilecek.

Derslerin startı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sürpriziyle sabah saat 10.00’da TYT Biyoloji dersiyle verilecek. KPSS’ye hazırlananlar ise saat 19.00’da ders başı yapacak. Kampüs İzmit’te 5. ile 12. sınıf arasında yer alan ortaokullise ve mezun 30 bin öğrenci ile KPSS B Lisans hazırlanan 6 bin öğrenci Kampüs İzmit içerisindeki ders videolarını izleyerek eğitimlerine devam edebilecek.



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