Kampüs İzmit'te online dersler başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kampüs İzmit'te online dersler başlayacak

İHA

Kampüs İzmit'te online dersler başlayacak

İzmit Belediyesi'nin ücretsiz LGS, YKS ve KPSS kurslarını kapsayan Kampüs İzmit projesinde online olarak yapılacak canlı dersler başlayacak.
İzmit Belediyesinin öğrencilerin eğitim süreçlerini ihtiyaca uygun teknolojik hizmetlerle desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı dijital eğitim projesi Kampüs İzmit’te online canlı dersler başlıyor. 121314 Mart tarihlerinde Kampüs İzmit’te deneme sınavına giren tüm LGS, YKS ve KPSS öğrencileri bugün başlayacak olan online canlı derslerle sınavlara hazırlanacak. Kampüs İzmit’te oluşturulan dijital eğitim sistemi sınıflarıyla ilkokul 5.sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere ve üniversite mezunu öğrencilere KPSS ve LGSYKS’ye hazırlanma fırsatı veriliyor. Kampüs İzmit’te 121314 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen TYT sınavına giren tüm öğrenciler online canlı YKS kursundan, aynı gün sınava giren tüm lisanslisans mezunu öğrenciler de KPSS online canlı derslere katılabilecek.
Derslerin startı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sürpriziyle sabah saat 10.00’da TYT Biyoloji dersiyle verilecek. KPSS’ye hazırlananlar ise saat 19.00’da ders başı yapacak. Kampüs İzmit’te 5. ile 12. sınıf arasında yer alan ortaokullise ve mezun 30 bin öğrenci ile KPSS B Lisans hazırlanan 6 bin öğrenci Kampüs İzmit içerisindeki ders videolarını izleyerek eğitimlerine devam edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seka Park kaykay pisti yenilendi
YEREL HABERLER Seka Park kaykay pisti yenilendi
Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kocaman, Akşemseddin Cami çalışmalarını inceledi
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı Arazilerini boşaltmasını istediği şahıs tarafından barakada öldürüldü
YEREL HABERLER Barakadaki cinayetin detayları ortaya ...
Boğazından vurulan genç öldü
YEREL HABERLER Boğazından vurulan genç öldü
Barakada kan donduran cinayet Bir genç barakada silahla boğazından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Barakada kan donduran cinayet Bir genç barakada ...
Büyükşehir’den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira ...
Öldürülen avukat düğün hazırlığı yapıyormuş İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Eyüboğlu: "Saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz"
YEREL HABERLER Öldürülen avukat düğün hazırlığı yapıyormuş İstanbul ...
ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü
YEREL HABERLER ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü
Ücretsiz gelinliklere başvurular başladı
YEREL HABERLER Ücretsiz gelinliklere başvurular başladı
Palu davasının kilit ismi açlık grevine başladı Davada tutuklu sanık Havva Palu tahliye edildi
YEREL HABERLER Palu davasının kilit ismi açlık grevine ...
Başkan Söğüt, “Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz”
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti Çocuklarına tost yapmak için aldığı kaşarın içinden eldiven çıktı
YEREL HABERLER Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke ...
Evine hacze gelen avukatı öldürdü
YEREL HABERLER Evine hacze gelen avukatı öldürdü
Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kafede nargile içip, oyun oynayan 16 kişiye ceza
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını ...
Kafe içinde nargile ile okey keyfi yapanlar baskında yakalandı Okey masasında yakalanan 16 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kafe içinde nargile ile okey keyfi yapanlar baskında ...
Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik eldiven çıktığı iddiası
YEREL HABERLER Marketten aldığı kaşar peynirin içinden lastik ...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına dört ilde operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK yapılanmasına dört ilde operasyon: 9 ...
İcra için gelen avukata kurşun
YEREL HABERLER İcra için gelen avukata kurşun
Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza
YEREL HABERLER Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa ...
Başiskele, kış turizminin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Başiskele, kış turizminin gözdesi olacak
Dev projenin yüzde 74’ü tamamlandı Kocaeli Şehir Hastanesinin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Dev projenin yüzde 74’ü tamamlandı Kocaeli Şehir ...