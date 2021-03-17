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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi

DHA

Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi


Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından üçüncü duruşma yapıldı. Sanıklardan Hava Palu, tutuklu kaldığı süre ve ilerleyen yaşı gözetilerek tahliye edildi.
Kocaeli'de 12 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu. Kararın ardından Palu ailesinin 6 üyesinin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı davanın üçüncü celsesi dün görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Fatih Palu ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael ve avukatlar hazır bulundu. Gebze Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Palu, Havva Palu ve Emine Ustael ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı.
'"OLUP BİTENİ TELEVİZYONDAN İZLEDİM'
Duruşmada dinlenen tanıklardan E.G.T., "Sanıklardan Havva Palu benim teyzem olur. Dava konusu edilen Meryem Tahnal'ın ölümü ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi. Tanık E. V. ise, "Benim soyadım Tahnal'dı. Ancak daha sonra V. olarak değiştirdim. Sanıklardan Havva benim teyzem olur. Dava konusu edilen Meryem Tahnal'ın ölümüne dair doğrudan bir bilgim yoktur. Olup bitenleri televizyon programlarından izledim" dedi.
TUNCER USTAEL, "AÇLIK GREVİNDEYİM"
Duruşmada söz alan sanık Tuncer Ustael, "Ben açlık grevindeyim. Bu nedenle kötü durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.
HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, tanık Y.Ş. hakkında yazılan talimat cevabının beklenmesine, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Kocaeli'deki davayla birleştirilmesi konusundaki talebe olumsuz görüş bildirilmesine ve tutuklu kaldığı süre ile ilerleyen yaşı dikkate alınarak sanık Havva Palu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN
2021-03-17 14:01:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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