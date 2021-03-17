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İcra memurlarıyla evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

DHA

İcra memurlarıyla evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte evine gelen avukat Ersin Arslan´ı (26) tabancayla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Barosu'na bağlı avukat  Ersin Arslan, haciz işlemleri için icra memurlarıyla birlikte Yavuz Yazıcı´nın evine geldi. Memurlara direnen ev sahibi Yazıcı ile avukat Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yavuz Yazıcı, belinden çıkardığı tabayla Ersin Arslan´a ateş etti. Karnından vurulan Ersin Arslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Saldırgan Yavuz Yazıcı ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Yavuz Yazıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Yazıcı'ya, duruşma salonu önünde bekleyen avukatlar alkışla tepki gösterdi. Arka kapıdan salona alınan Yavuz Yazıcı'nın adı öğrenilemeyen avukatı ise, savunma yapmamak için duruşmaya katılmadı.
Bunun üzerine Koaceli Barosu'ndan atanan bir avukat, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklanan Yavuz Yazıcı, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-03-17 16:05:13

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