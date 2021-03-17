İcrayla evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte evine gelen avukat Ersin Arslan’ı (26) tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, dün Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin Arslan (26), icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y. silahına sarılarak Arslan'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat Arslan ise ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı Y.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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