Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ramazan Ece (52), aralarında husumet bulunan O.Y., tarafından oto yıkama dükkanında tabancayla başından vurarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Işılay Sokak üzerinde meydana geldi. Ramazan Ece, oto yıkama dükkanında çalıştığı sırada içeri giren ve aralarında husumut buluhnduğu öğrenilen O.Y., tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Ramazan Ece başından vuruldu. Ece kanlar içerisinde yığılırken, O.Y. ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ece, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ece, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-03-17 20:15:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.