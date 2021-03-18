'Dünya Su Günü Sergisi' Ormanya'da açılıyor

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için düzenlenecek olan "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" 1927 Mart arası boyunca Ormanya Sergi Salonu’nda ziyaretçiler ile buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla "Hepşenler ile Suyun İzinde Sergisi" düzenleyecek. Dünya Su Günü’nde Hepşenler ailesi olarak bilinen İpekBarışDuru ve Deniz Şen'in ile gittikleri göllerden topladıkları su örnekleri, Ormanya’da sergilenecek. Türkiye'nin dört bir köşesinden getirilen su örneklerinin ve doğal göllerin fotoğraflarının yer alacağı sergi, 19 Mart Cuma günü itibariyle Ormanya Sergi Salonunda gezilebilecek. Sergi, 27 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 sebebiyle sergi boyunca tüm tedbirler alınacak. Salon içerisinde belirli noktalara dezenfektanlar yerleştirilerek tüm ziyaretçilerin sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak.



53 gölün çevresini pedalladılar

Geçtiğimiz yıl ailece çıktıkları "Hepşenler suyun izinde" sloganıyla ülkemizdeki Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir, Çıldır gibi toplamda 53 gölün çevresini pedallayarak, suyun önemine dikkat çeken Hepşenler ailesi göllerden su numuneleri alarak ve fotoğraf çekerek bir sergi oluşturdular.



Hepşenler Kimdir?

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bisiklet tutkunu matematik öğretmenleri Barış ve İpek Şen çifti, kızlarıyla göllerin etrafında yaklaşık bin 600 kilometre bisiklet sürüp suyun önemine dikkat çekti. İpek ve Barış Şen çifti, çocuk koltuğunda babasının bisikletinde eşlik eden en küçük üyeleri üç yaşındaki Deniz ve büyük kızları on yaşındaki Duru ile kendilerini “Hepşenler” olarak tanımlıyor. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerde bisiklet kullanarak kızları ve öğrencilerine iyi birer rol model olmayı hedefleyen Şen çifti, gerçekleştirdikleri projede bisikletle İznik, Salda, Manyas, Eğirdir, Van gölleri dahil 53 gölün çevresini pedalladılar.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.