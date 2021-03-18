Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.´yi darbetti. Saldırgan kaçarken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.´yi darbetti, Yılmaz D., hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-18 11:04:42



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