Kuveyt Başkonsolosu Almohammad Başiskele’de

Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammad Fahad Musa Almohammad, Başiskele Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yasin Özlü'den ilçe hakkında bilgiler aldı.

Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ile birlikte Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammad Fahad Musa Almohammad’i ve beraberindeki heyeti misafir eden Başkan Özlü, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Özlü, belediyedeki görüşmenin ardından heyeti Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkarılan termal sıcak suyun bulunduğu alana götürdü. Sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak termal sıcak su ile ilgili Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Musa Almohammad’e bilgiler veren Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçeye kazandırılacak günübirlik termal tesisi projesini anlattı.

Musa Almohammad ve beraberindeki heyet, Türkiye’de az sayıdaki kaplıca sularında bulunan bir özelliğe sahip PH değeri 9.1 olan ve 57 derece sıcaklığındaki jeotermal kaynak suyu test ettiler.

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