Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı Sercan Tufan´ı (30) tabancayla boğazından vurarak öldüren A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Olay, Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sercan Tufan olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.M. olduğunu belirledi. A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürülen A.M. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-03-18 11:26:16



