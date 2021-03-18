Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla asker üniforması giyen 2 kişi, durdurup bindikleri tramvayda yolculara Türk bayrağı dağıttı. Ardından Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

İzmit´te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale savaşlarında dönemin askeri üniformasını giyen 2 kişi, tramvayı durdurdu. Tramvaya binen bu kişiler, ellerindeki Türk bayraklarını yolculara dağıttı. Yolcuların alkış yağmuruna tutmasının ardından Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-03-18 11:42:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.