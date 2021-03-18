Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi´nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan Tufan´ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce uzun süre tabuta sarılan Sercan Tufan´ın ismi öğrenilemeyen ablası, gözyaşı döktü. Tufan´ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-03-18 14:47:44



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