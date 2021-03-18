Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (3)

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TUTUKLANDI

Sercan Tufan´ı tabancayla boğazından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-03-18 16:58:22



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